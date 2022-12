Migranti, Meloni alla sinistra: "Non siete sorpresi da atteggiamento Francia dopo primo sbarco Ong?"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2022 "Ai colleghi della sinistra, che storicamente sono favorevoli all'accoglienza, chiedo: Non vi ha colpito la reazione francese quando la prima nave Ong è sbarcata in Francia? Per voi non è strano che l'Italia deve fare quello che gli altri non sono disposti a fare", le parole di Meloni alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev