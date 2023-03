Migranti, Lupi (Nm): "Decreto flussi per regolarizzare ingressi"

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023 "Il dolore per le decine di persone che hanno perso la vita nella tragedia di Cutro dovrebbe spingere la politica a lavorare insieme per impedire che altri drammi avvengano, invece di trovare un capro espiatorio, mettendo sotto accusa la Guardia Costiera, che negli anni ha salvato migliaia e migliaia di persone. In ogni caso, mentre l'opposizione soffia sul fuoco, con facile demagogia, noi vogliamo lavorare ad un nuovo decreto flussi, per aumentare e regolarizzare l'ingresso dei migranti in Italia, almeno mezzo milione, e dare loro lavoro, formazione e dignità". Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev