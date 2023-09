Migranti, Lollobrigida: "Contrastare illegalità e favorire flussi regolari"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2023 “In Italia c’è bisongo di legalità. E questo vogliamo fare sull’immigrazione, per favore l’immigrazione che occupa i posti lavori che non vengono occupati dalla richiesta interna. Noi abbiamo lavorato su flussi regolari anche per formazione e lavoro. Ma anche i nostri cittadini non devono avere problemi. L’immigrazione regolare va contrastata”,le parole del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine degli Stati Generali del Vino organizzati a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev