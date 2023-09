Migranti, il messaggio di Meloni tradotto in arabo: "Non conviene entrare illegalmente in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2023 Il messaggio di Giorgia Meloni pubblicato sui canali ufficiali delle ambasciate italiane di Algeria, Tunisia ed Egitto con i sottotitoli in arabo: "Non conviene entrare illegalmente in Italia". Fonte video: Ambasciata italiana Algeri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev