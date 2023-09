Migranti, Gentiloni: "Al Pd non conviene soffiare sul fuoco dei flussi"

(Agenzia Vista) Ravenna, 03 settembre 2023 "Penso che al Pd non convenga soffiare sul fuoco dei flussi migratori anche oggi che c'è la destra al governo". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni intervistato alla Festa dell'Unità a Ravenna. "Rivendico l'attività svolta dal mio governo nel 2016, 2017, 2018 nel gestire i flussi migratori con la collaborazione anche difficile, ad esempio in Libia. Lo abbiamo fatto fino in fondo? Direi di no. Abbiamo ottenuto risultati anche notevoli e ringrazio Marco Minniti ma una parte del programma di moltiplicare la presenza delle Nazioni Unite in Libia l'abbiamo cominciata ma i governi dopo il nostro non l'hanno finita". "Il fenomeno va reso il più possibile legale; di migranti ne hanno bisogno le nostre imprese, soprattutto alcuni settori come l'agricoltra e soprattutto al nord. Il mio messaggio fondamentale è di legalizzazione, diventi un fenomeno legale se no trafficanti di morte continueranno a fare il loro affari immondi". Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev