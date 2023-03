Migranti, Foti: "No a pletore di irregolari con licenza di delinquere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2023 "Le proposte di legge depositate non sono la riproposizione dei decreto Salvini Conte. E da parte nostra vi è piena disponibilità anche a migliorare le proposte sempre tenendo presente l’obiettivo della presenza di immigrati che abbiano una regolarità e non una pletora di irregolari che si muovono con licenza di poter delinquere come accaduto a Milano nei giorni scorsi”. Così Tommaso Foti in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev