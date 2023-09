Migranti, Foti (FdI): "L'Europa intervenga immediatamente"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "C'è un provvedimento per quanto riguarda quella che non è l'ospitalità che arriva dalle immigrazioni clandestine di questi giorni, ma che riguarda invece la gestione di coloro che sono sul territorio. Pare evidente che vi è una situazione che deve suggerire all'Europa un intervento immediato, perché l'Italia non può diventare né vuole diventare con questo governo, l'hub di tutti coloro i quali fuggono dall'Africa". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, in un punto con la stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev