Migranti, Conte: "Quello albanese è l'ennesimo spot di Meloni"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "La presidente Meloni pensa davvero che gli italiani siano addirittura così distratti e poco attrezzati da non capire che questo è un ennesimo spot? Dopo lo spot di Cutro c'è stato lo spot di Lampedusa e adesso c'è lo spot albanese. Non ci stanno prospettando nulla per contrastare gli sbarchi, zero per quanto riguarda la redistribuzione anzi Meloni ha ammesso che in Europa non le rispondono più, quale progetto stiamo portando avanti?". Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev