Migranti, Conte: "Modello Meloni in Tunisia è tutto quello che non va fatto"

(Agenzia Vista) Sicilia, 20 settembre 2023 "Il modello della Meloni realizzato in Tunisia è quello che non va fatto. Andare lì, creare una pressione al leader di turno, con tutti i riflettori, costringerli ad accettare un memorandum che ovviamente non può contenere clausole troppo impegnative in una realtà come quella tunisina che è esplosiva significa creare le premesse per fare una passerella, anzi crei una reazione. Se porti sul piatto somme modeste sono insignificanti rispetto ai loro problemi e il risultato è che ti chiudono la porta in faccia". Lo ha detto da Lampedusa il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev