Migranti, Conte: "Errori da Francia e Germania, ma da Governo solo slogan"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "Siamo isolati, sbagliano Francia e Germania e non lo possiamo accettare. Ma siamo noi che abbiamo una parola da dire. Questo governo deve stare zitto, non può dire nulla, perchè di fronte agli amici polacchi e ungheresi, quando loro non hanno accolto l'accordo di redistribuzione, ha detto che facevano bene perchè tutelavano l'interesse nazionale, e questi sono i risultati sotto i nostri occhi. La verità è che con gli slogan non si governa e ovviamente stiamo pagando un dazio: lo stiamo vedendo con misure irrealizzabili, come quella sul blocco navale, con cui non si va da nessuna parte". Lo ha detto il presidente del Movimento Cinque stelle, Giuseppe Conte, conversando con i cronisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev