Micheli (Campionessa Pentathlon): "Un onore rappresentare l'Italia, giochi Parigi nuovo obiettivo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2023 "E' un onore per noi rappresentare l'Italia che spero di aver onorato diventando campionessa del mondo per la seconda volta. Ne sono orgogliosa per il pentathlon moderno e il popolo italiano. Con le mie compagne rappresenteremo l'Italia ai Giochi di Parigi, traguardo raggiunto ma obbiettivo importante per il quale lavoreremo al meglio". Lo ha detto la campionessa del mondo di pentathlon moderno Elena Micheli durante l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev