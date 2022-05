Michel in Ucraina: "Vi aiuteremo a costruire Paese più moderno"

(Agenzia Vista) Kiev, 09 maggio 2022 "Non vi deluderemo. Saremo con voi per tutto il tempo necessario. E vi aiuteremo a costruire un Paese moderno e democratico. Pronto ad abbracciare con fiducia il vostro futuro europeo. Il nostro comune futuro europeo, il vostro posto nella nostra comune famiglia europea. Ho anche un messaggio dai miei concittadini in tutta l'UE: la pace, la nostra prosperità, il futuro dei nostri figli è in gioco anche qui a Odessa, qui in Ucraina", le parole del presidente del Consiglio Ue Michel in Ucraina. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev