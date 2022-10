Michel: "Dobbiamo trovare accordo fra i leader per affrontare crisi energetica"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 ottobre 2022 "L'energia è un importante argomento in agenda oggi, dobbiamo agire per abbassare i prezzi, ridurre i consumi e garantire il più possibile la sicurezza delle forniture. Le proposte sono sul tavolo e le conclusioni del Consiglio saranno un buon bilanciamento per riuscire a raggiungere un accordo fra i leader nella giornata di oggi". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, all'arrivo al consiglio Ue di Bruxelles Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev