Michel: "Accordo su fondi a Ucraina, non ci lasciamo intimidire dalla Russia"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 1 febbraio 2024 “Questa decisione invia un messaggio agli ucraini della nostra determinazione a mobilitarci per sostenere il loro futuro e la loro libertà e anche un messaggio ai nostri cittadini europei. Mostra la nostra unità e la leadership dell’Unione Europea, che non ci lasciamo intimidire dalla Russia che viola il diritto internazionale”, ha spiegato il presidente del Consiglio Europeo Michel in conferenza stampa in occasione del Consiglio Europeo straordinario. Fonte Video EC Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev