Metsola presenta squadra rugby del Parlamento europeo: "Simbolo dei nostri valori"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 marzo 2023 "Solo cinque giorni fa abbiamo commemorato un anno dall'aggressione militare su larga scala lanciata da Putin contro l'Ucraina indipendente e sovrana e, allo stesso tempo, i cittadini europei stanno lottando con un'inflazione elevata, prezzi dell'energia costosi e bollette domestiche dolorose. In questi tempi, quindi, è ancora più importante per noi rimanere uniti e lavorare come una squadra. Un vero e proprio simbolo della diversità e dell'uguaglianza che vogliamo sostenere". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, presentando la squadra di rugby del Parlamento europeo, che prenderà parte alla Coppa del Mondo parlamentare. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev