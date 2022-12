Metsola: "Non c'è alcun motivo per non ammettere Bulgaria e Romania in Schengen"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2022 "Non vi è alcun motivo giustificato per non ammettere la Bulgaria e la Romania nello spazio Schengen", le parole della presidente del Parlamento Ue Metsola in conferenza stampa dopo il Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev