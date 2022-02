Metsola: "Next Generation sarebbe stato impossibile senza l'euro"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 febbraio 2022 "L'adozione del programma Next generation Eu non sarebbe stata possibile senza l'euro. L'euro è resiliente, ma di fronte ci sono ancora sfide e l'Ue deve essere in prima linea nelle transizioni verde e digitale". Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, in apertura della riunione plenaria dedicata al 20mo anniversario dell'introduzione dell'euro. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev