Metsola neoeletta presidente del Parlamento Ue: "Raccoglierò eredità Sassoli"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 gennaio 2022 "La prima cosa che vorrei fare da Presidente è raccogliere l'eredità lasciata da David Sassoli, era un combattente per l'Europa, per noi e per questo Parlamento, credeva nel potere dell'Europa di forgiare un nuovo percorso in questo mondo". Così la neo eletta Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel suo discorso di insediamento. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev