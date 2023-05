Metsola: "Elezioni Europarlamento dal 6 al 9 giugno 2024"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 maggio 2023 "È giunto il momento. Di riformare. Di cambiare. Di continuare ad ascoltare, a spiegare e a dare risultati. Per riconquistare il senso di speranza e di possibilità che l'Ue offre. Avete la possibilità di scegliere. Dal 6 al 9 giugno 2024. Votate". Lo dichiara, in un video su twitter, la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola dopo la decisione per la data delle Europee dell'anno prossimo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev