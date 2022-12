Metro C di Roma, Salvini: “E’ un opera d’arte, diventerà un Museo a cielo aperto”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 10 dicembre 2022 “E’ un opera d’arte, non sono gallerie. C’è da ringraziare i tecnici che ci stanno lavorando, diventerà un museo a cielo aperto” Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in visita alla fermata in costruzione della Metro C di Fori Imperiali a Roma insieme a Roberto Gualtieri Sindaco di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev