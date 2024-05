Messina (Intesa San Paolo) su relazione Panetta: "Serve una riduzione dei tassi d'interesse"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Siamo in un percorso di chiara riduzione dei tassi d'interesse. Immagino che a giugno ci sarà una prima fase progressiva e graduale e non c'è alternativo. C'è un recupero dell'economia reale che non potrà che essere favorito dalla discesa dei tassi d'interesse e della discesa dei prezzi dell'energia. Il presidente Panetta nella sua relazione ha parlato ha parlato della crescita dell'economia reale legata alla crescita dell'occupazione e dei salari. E' un percorso ineludibile" lo ha detto Carlo Messina, ad di Intesa San Paolo, a margine della relazione sul 2023 della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev