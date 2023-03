Messina (FdI): “Sui flussi migratori serve intento comune dall’Europa”

(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2023 “Dopo la tragedia di Crotone apprendiamo che per i mercanti di morte ogni vita costa 8 mila euro per 120 persone. Non possiamo più consentirlo e l’Italia da sola non può farlo, serve intento comune dall’Europa. Va fatta chiarezza, ma non possiamo mettere sotto accusa chi salva regolarmente delle vite come Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Le opposizioni ormai chiedono le dimissioni anche per un saluto. Facciano il loro ruolo almeno con un po’ di livello”, le parole di Manlio Messina, Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev