Messina (FdI): "Delmastro non ha commesso alcun reato"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Delmastro non ha commesso alcun reato, era diritto del Gup il rinvio a giudizio come è suo diritto difendersi". Così Manlio Messina di FdI in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev