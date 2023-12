Mes, Tajani: "L'Italia non ne ha bisogno perché il nostro sistema bancario è forte"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Lega e Fratelli d'Italia sono sempre state contrario mentre Forza Italia è a favore. Vedremo che cosa accadrà, ma il Mes, infatti penso che buona parte degli italiani non sappiano di cosa si parla. E' un fondo che può essere richiesto da uno Stato membro per sostenere il proprio sistema bancario, con regole molto severe. Ad oggi serve ad alcuni Paesi per sostenere il loro sistema bancario, l'Italia non ne ha bisogno perché il nostro sistema bancario è molto buono. Occorre riformare l'unione bancaria europea, di cui il Mes fa parte, e serve l'armonizzazione fiscale. Quando si parla di macroeconomia e delle regole del mondo della finanza, non si può non avere una visione complessiva" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'assemblea invernale di Confragricoltura presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev