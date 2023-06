Mes, Tajani: "In principio siamo favorevoli ma non siamo soddisfatti del regolamento"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 “In principio siamo favorevoli al Mes. Poi c’è stato il Recovery Plan e non è servito più. Non siamo però soddisfatti del regolamento del Mes perché non c’è alcun controllo da parte delle istituzioni comunitarie sull’attività. Mentre c’è ad esempio sulla Banca Centrale Europea. ”, le parole di Antonio Tajani, Forza Italia, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev