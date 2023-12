Mes, Rampelli (FdI): "Non intendiamo firmare delle cambiali in bianco"

(Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2023 "Sul Mes nel Governo la pensiamo tutti alla stessa maniera, anche se poi ci possono essere delle sfumature. C'è una totale compattezza da parte del Governo rispetto alle modalità di relazione con l'Unione Europea sul Mes. Nessuno ha pregiudizi, ma nessuno intende firmare delle cambiali in bianco. Vogliamo intervenire per migliorare lo strumento e poi per avere un piano d'azione europeo che protegga anche l'Italia. Perché se dovessero passare tutte le vicende che stanno sul tavolo come il Patto di Stabilità per come lo abbiamo conosciuto insieme al Mes potrebbe accadere, in circostanze che spero non si verifichino, una sorta di tempesta perfetta. Noi abbiamo il dovere di difendere l'Italia e il popolo italiano " lo ha detto il deputato Federico Rampelli, di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza per la presentazione della kermesse Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev