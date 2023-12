Mes, Meloni: "L'ok a ratifica da Governo Conte con favore delle tenebre il giorno dopo dimissioni"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "L'Italia si è impegnata sulla ratifica del trattato con il favore delle tenebre, il giorno dopo che Conte si era dimesso". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera, dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, rivolgendosi alla segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva parlato di un via libera già dato alla ratifica del fondo salva Stati. "Conte -accusa- ha dato il via libera quando era in carica solo per gli affari correnti, l'ha fatto senza mandato parlamentare, senza dirlo agli italiani, con il favore delle tenebre". Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev