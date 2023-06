Mes, Cirielli (FdI): "Opposizioni hanno diritto di portare discussione ma noi non siamo ricattatori"

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 “Si discute in Parlamento perché le opposizioni hanno legittimamente il diritto di portare gli argomenti che vogliono. Noi abbiamo sempre detto di essere contrari al Mes. Preoccupati per potenziali misure draconiane, come successo alla Grecia. Poi la vicenda scomparve dai radar, i Governi non ne hanno più parlato e non si capisce per ora sia divenuto una emergenza quando governiamo noi. Se non per strumentalizzare. Rispondiamo con serenità. Il Mes andrebbe aggiornato alle mutate condizioni socio-economiche dopo pandemia e guerra. Non siamo ricattatori”, le parole di Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, a margine del suo intervento a Fenix, festa di Gioventù Nazionale al Laghetto dell’Eur a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev