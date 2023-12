Mes, Barelli (FI): "L'astensione di Forza Italia non è contro il Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2023 "Il Governo non ha alcun problema. Forza Italia ha delle idee che non collimano con quelle degli alleati in tema di Europa, ma non c'è nessun tipo di problema in questo. Il Governo è solido e il nostro voto non è un voto contro il Governo" lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev