Mentana parla di Open: Occasione per restituire ai giovani fortuna avuta in vita professionale

EMBED





(Agenzia Vista) Parma, 15 settembre 2023 "Open era l'occasione per restituire, almeno in parte, quella che è stata la fortuna che io ho avuto nella mia vita professionale. Negli anni '70 tutti quelli che volevano diventare giornalisti ci riuscivano in un modo o nell'altro. Era una stagione di grande apertura all'informazione. E io ho detto beh, con tutta la fortuna e anche i soldi che ho guadagnato una parte la devo mettere a disposizione di chi ci deve poter provare", le parole di Enrico Mentana nel corso della presentazione del Festival di Open a Parma. / Immagini Youtube Open Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev