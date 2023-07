Meloni: "Vogliamo difendere natura con l'uomo dentro"

(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Chi più dei Conservatori - aggiunge poi Meloni, parlando alla platea del gruppo Ecr al Sofitel di Varsavia - è attento a difendere la terra dei padri? Quel legame tra i morti, i vivi e i non ancora nati come direbbe Roger Vernon Scruton. Noi siamo certo attenti alla natura e all'ambiente. Il punto è che la natura la vogliamo difendere con l'uomo dentro: non consideriamo l'uomo come un parassita del Creato". Così la premier Giorgia Meloni, partecipando a un seminario dei Conservatori e riformisti europei a Varsavia, in veste di presidente di Ecr. Ecr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev