Meloni: Vogliamo difendere l'ambiente con l'uomo dentro

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023 "Noi faremo di tutto per contrastare questo destino che qualcuno considera ineluttabile. Ma che ineluttabile non è. E per questo che noi non abbiamo paura di sfidare un certo mainstream, noi vogliamo difendere l'ambiente con l'uomo dentro", le parole di Giorgia Meloni intervenendo alla chiusura della campagna elettorale di Fedriga. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev