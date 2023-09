Meloni: Visita von der Leyen non solo solidarietà per l'Italia, ma responsabilità Ue verso se stessa

EMBED





(Agenzia Vista) Lampedusa, 17 settembre 2023 "Come avete visto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha immediatamente accettato l'invito a venire qui per rendersi conto della situazione a Lampedusa. Non lo considero tanto un gesto di solidarietà verso l'Italia ma un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa perché i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev