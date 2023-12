Meloni: "Video-call sul Patto? Trattative di persona molto più utili"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 dicembre 2023 Per Giorgetti la riforma del Patto non si può decidere in videoconferenza, ha ragione? "Probabilmente sì. Quello che ho imparato da queste parti sulle trattative è che le interlocuzioni a margine spesso sono molto più utili di quello che si dice nel confronto. Togliendo questa opportunità, diventa più difficile", risponde a Bruxelles la premier Giorgia Meloni, al termine dei lavori del Consiglio europeo. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev