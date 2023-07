Meloni: "Verso le elezioni europee, sarà un anno entusiasmante e duro"

(Agenzia Vista) Polonia, 05 luglio 2023 "Andiamo verso le elezioni europee, sarà un anno entusiasmante ma anche duro. Ci sono degli appuntamenti fondamentali, uno qui in Polonia. Per noi è fondamentale che il PiS, Mateusz (Morawiecki, ndr) e i nostri amici conservatori continuino a governare questa nazione, è fondamentale per noi e per l'Europa, per quello che Polonia ha dimostrato nei confronti dell'Ucraina dopo l'aggressione Russa". Così la premier Giorgia Meloni, partecipando a un seminario dei Conservatori e riformisti europei a Varsavia, in veste di presidente di Ecr. Ecr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev