Meloni: "Valle d'Aosta regione virtuosa su fondi Ue, ma non così per tutti"

EMBED





(Agenzia Vista) Aosta, 31 gennaio 2024 “Siamo qui per la firma di questo accordo di coesione a raccontare un lavoro che è stato complesso, lungo. Èvero che la Valle d'Aosta è una regione virtuosa nella gestione dei fondi europei, nella gestione dei fondi di sviluppo e coesione, non è stato così per tutti, non è stato così in passato, e chiaramente nella condizione nella quale si trova l'Italia decisamente noi non ci possiamo permettere che le risorse che sono a disposizione dei cittadini non arrivino a terra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d’Aosta. “Se lo dovessi dire con una battuta, abbiamo cercato di prendere l'esempio della Valle d'Aosta e allargarlo al territorio nazionale – aggiunge – ma quello che abbiamo fatto è stato un lavoro del quale si sa poco, perché tutte queste cose sempre molto tecniche passano un po’ poco nella grande comunicazione, ma io lo considero molto prezioso”. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev