Meloni: “Uso forza contro manifestanti e donne in Iran è inaccettabile e ingiustificabile”

(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Guardiamo con favore l’inserimento nelle conclusioni del Consiglio Ue di un segnale di condanna per le sentenze di pena capitale in Iran a seguito delle proteste nel Paese. L’uso della forza contro dimostranti pacifici e donne da parte delle autorità iraniane è ingiustificabile e inaccettabile. Questo Governo sarà sempre impegnato per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran come nel resto del mondo”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera dei Deputati in vista del Consiglio Europeo / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev