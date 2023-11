Meloni: "Uno vale uno messaggio devastante di cui ancora paghiamo le conseguenze"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "La competenza e il merito, due valori aggiunti per la nostra nazione. Sembra un'ovvietà ribadirlo però non è sempre stato così finora. Per anni ci è stato detto il contrario e cioè che "uno valeva uno", che la competenza non serviva a nulla, messaggi devastanti di cui purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze. Noi abbiamo scelto di chiudere quella stagione, di lavorare per riattivare l'unico ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che è proprio il merito". Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio indirizzato all'assemblea nazionale di Federmanager, riferendosi allo slogan del M5s. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev