Meloni: "Uno Stato giusto e comprensivo non merita di essere raggirato"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2024 "Uno Stato giusto e comprensivo, è uno Stato che non viene più percepito come un avversario, come un nemico, e di conseguenza non merita di essere raggirato. Questa è la scommessa culturale che abbiamo fatto e i dati ci dicono che funziona". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'evento "La riforma fiscale, attuazione e prospettive" alla Camera. Il fisco è "lo strumento con il quale lo Stato raccoglie le proprie risorse facendo funzionare la macchina e redistribuendo le risorse, come noi stiamo facendo, ai più poveri. Lo stato non deve opprimere le famiglie con un livello di tassazione ingiusto: il sistema fiscale deve chiedere il giusto e saper utilizzare quelle risorse con buonsenso e lungimiranza", osserva la premier. Ed ancora: "Abbiamo predisposto delle bozze, accoglieremo gli spunti della politica e degli addetti ai lavori per varare una riforma in cui la certezza del diritto sia la cifra fondamentale. Ma lasciatemi dire che sono molto fiera chi sia questo il governo che sta allineando l'Italia ai principali standard europei e consegnare ai cittadini un Fico più equo e responsabile". fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev