Meloni: "Una menzogna dire che le partite Iva sono evasori per nascita"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2023 “Si tratta di un approccio che spezza l’insopportabile equazione ancora sostenuta oggi da alcuni secondo la quale un artigiano, un piccolo o medio imprenditore o una partita Iva deve essere anche un evasore per nascita. Questa è una menzogna, una falsità ideologica che per tanti anni ha giustificato un atteggiamento persecutorio e infondato”, lo ha spiegato la premier Meloni in videocollegamento all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev