Meloni: "Trasformare Italia da fanalino di coda a modello per uso fondi Ue"

(Agenzia Vista) Bologna, 17 gennaio 2024 Quando io ho fatto la scelta di mettere insieme la competenza del Pnrr con quella del fondo di Sviluppo e coesione, l'ho fatto per fare in modo che queste risorse avessero un'unica strategia" affidata al ministro Fitto, "è un lavoro che sta dando i suoi frutti anche sul Pnrr". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento in occasione della firma dell'accordo di sviluppo e la coesione con la Regione Emilia Romagna. "Ricordo tutti i warning sull'utilizzo del Pnrr, alcune volte anche volutamente polemici - ho asottolineato -. Per carità, sta nelle cose. Nonostante il tentativo di dire che il governo italiano avrebbe avuto enormi problemi col Pnrr, nel 2023 noi abbiamo avuto il pagamento della terza rata, risolvendo i problemi che c'erano, ottenuto il pagamento della quarta rata prima, prima nazione in Europa, consegnato già gli obiettivi della quinta rata, prima nazione in Europa. E mentre facevamo questo abbiamo rinegoziato il Pnrr, cosa che si diceva impossibile". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev