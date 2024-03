Meloni: "Tema di coscienza per politici seri è fare prevenzione"

(Agenzia Vista) Pordenone, 08 marzo 2024 "Quando in Giappone nel 2011 ci fu lo tsunami che provocò 20mila morti e diverse città distrutte - ha osservato - in una sola di quelle città non ci furono nè morti nè danni. Quella città si chiama Fudai. Nel 1967 - ha detto il presidente del Consiglio - il sindaco di Fudai decise di spendere l'equivalente di 25 milioni di euro per erigere una barriera anti-tsunami alta 16 metri. Ebbene si giocò praticamente tutto il consenso che aveva perchè cittadini dissero 'l'opera è bruttà, 'è un dispendio di risorse pubblichè, 'quest'opera non servè. Ma il sindaco di Fudai - ha continuato - decise di non cedere, terminò la barriera e una volta terminata si dimise. Quando lo tsunami è arrivato, cinquant'anni dopo, quel sindaco è diventato un eroe per i cittadini di Fudai, solo che ormai era morto". "A me ha fatto molto riflettere questa storia - ha rimarcato -: quando tu riesci a fare qualcosa che impedisce un disastro, una tragedia, non ti verrà mai riconosciuto perchè nessuno lo saprà mai, perchè quel disastro non c'è stato e quindi non si sa neanche che qualcuno l'ha impedito, mentre quando avviene il disastro si parla di cosa si sarebbe potuto fare prima. Però rimane nella coscienza dei politici seri fare tutto quello che si può per evitare che i disastri arrivano". Sui temi come "la messa in sicurezza del territorio, il tema dell'alluvione, delle esondazioni, dei terremoti, voi qui lo sapete molto bene... quando qui si è abbattuto il terremoto la ricostruzione in Friuli è diventato un modello che noi ancora raccontiamo ma quel modello è anche figlio di una mentalità che noi conosciamo bene: il modello del pragmatismo e dell'operatività, del lavoro che garantisce tutti gli altri diritti, ed è a quel modello di pragmatismo che questo governo cerca di rispondere, a cui rispondiamo anche con l'accordo di oggi", ha concluso. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev