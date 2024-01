Meloni: "Tassa extraprofitti non ha intento punitivo, operazione win-win per lo Stato"

(Agenzia Vista) Roma, 04 gennaio 2024 "Noi abbiamo applicato una tassa su quello che consideriamo un margine ingiusto, non c'era un intento punitivo, c'e stata una differenza tra tassi d'interesse che venivano pagati per mutui e depositi" dei correntisti. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza di fine anno. "La differenza è stata oggetto della nostra tassazione per il 40% e la tassa è lì, nessuno ha tolto. Quello che è cambiato in sede di conversione, è stata aggiunta la possibilità, in alternativa al versamento immediato della tassa, di accantonare un importo pari al almeno 2 volte e mezzo l'ammontare della tassazione in riserva non distribuibile, non possono andare in dividendi agli azionisti e compensi ai manager", spiega il presidente. Ciò comporta "un aumento delle riserve" e di conseguenza "aumenterà credito che viene erogato ai cittadini". Di conseguenza, secondo il ragionamento di Meloni, in conseguenza all'aumento del credito "molte banche pagheranno più tasse" perché se "aumentano le riserve e ci sono maggiori impegni, significa maggiori ricavi, più tasse allo Stato. Per lo stato è un'operazione win-win, a noi non toglie niente". "Questo è quello che abbiamo fatto, lo rivendico e penso si debba riconoscere il coraggio, a differenza di tutti gli altri. Mi pare che le cose sensate vengano comprese dai cittadini italiani e no solo da loro". Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev