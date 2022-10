Meloni: "Taglio cuneo fiscale progressivo di almeno 5 punti per redditi bassi"

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 "Il nostro obiettivo è arrivare progressivamente a un taglio del cuneo fiscale di almeno 5 punti, due terzi lato lavoratore un terzo lato azienda, per i redditi più bassi fino a 35mila euro: chiaramente è una misura che ha un costo rilevante ma ci prendiamo questo impegno che è di medio termine. Credo che quello sia l'unico modo efficace per affrontare questa materia". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in sede di replica, in Aula al Senato, nel dibattito sulle sue dichiarazioni programmatiche. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev