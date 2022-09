Meloni: "Subito tetto al prezzo del gas in Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 08 settembre 2022 "la priorità è fissare subito un prezzo al gas a livello europeo, andava fatto mesi fa, ma alcuni membri dell'Ue non hanno voluto. Su questo è scandaloso il silenzio della sinistra. Tetto al gas in Europa subito e poi il prezzo del gas va scollegato dal prezzo dell'energia", le parole di Giorgia Meloni in un video sui social. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev