Meloni: "Su lungo periodo risposta a crisi è mix energetico e diversificazione approvvigionamenti"

(Agenzia Vista) Roma 13 settembre 2022 “Siamo in questa situazione perché abbiamo rinunciato a produrre energia, l’Europa non ha avuto una strategia sull’approvvigionamento energetico, oggi siamo totalmente esposti. Sul lungo periodo la risposta è il mix energetico con la diversificazione”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante l’incontro con CNA che è avvenuto nella loro sede in Piazza Mariano Armellini a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev