Meloni: "Su invio armi in Ucraina manteniamo impegni presi"

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Lavoriamo per mantenere tutti gli impegni internazionali che ci vengono richiesti, quando il centrodestra ha dovuto votare su queste materie è stato sempre compatto", le parole di Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'invio di armi in Ucraina. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev