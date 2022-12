Meloni: "Su Covid nessuna coercizione, si lavora su responsabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 "Per quello che riguarda il futuro ci muoviamo in base a quello che dovremo affrontate. Continuano a essere utili tamponi e mascherine, il modello della privazione delle libertà non è stato efficace e lo dimostra ciò che è accaduto in Cina", le parole di Meloni in conferenza stampa. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev