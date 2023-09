Meloni: "Su Caivano lo Stato ha deciso di metterci la faccia, modello per futuro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "Penso che le norme che abbiamo licenziato oggi al Consiglio dei ministri siano delle norme molto importanti. Su alcune materie in passato lo Stato ha preferito occuparsi di altro, ha dato il segnale che su alcune questioni era meglio non entrare, che metterci faccia avrebbe potuto essere pericoloso. Penso che quello di oggi sia il segno di uno Stato che decide di mettere faccia anche su materie che sono molto complesse e difficili da risolvere". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustra così, in una conferenza stampa, gli obiettivi del Dl Caivano. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev