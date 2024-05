Meloni: "Stretta sul Superbonus per non andare fuori controllo"

(Agenzia Vista) Trento, 24 maggio 2024 “Quello che stiamo facendo sul Superbonus per molti è impopolare, ma quando si viaggia a costi di bonus edilizi di 220 miliardi di euro, come l’intero Pnrr, per ristrutturare il 4% degli immobili, una stretta la devi mettere altrimenti rischi di andare fuori controllo”, ha afferma la Presidente del Consiglio Meloni sul palco del Festival dell’Economia di Trento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev